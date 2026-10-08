CAN 2025 : la première communication du TAS sur la finale Maroc-Sénégal !

Ce jeudi, les fédérations du Maroc et du Sénégal se retrouvent devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), à Lausanne, pour une audience décisive dans le dossier de la CAN 2025 qui agite le football africain depuis plusieurs mois. Pour rappel, les Lions de la Teranga avaient remporté la finale (1-0), après une rencontre marquée par leur retrait temporaire de la pelouse pour contester un penalty accordé au Maroc. Mais le 17 mars dernier, le Jury d’appel de la CAF avait finalement décidé d’attribuer la victoire aux Lions de l’Atlas sur tapis vert (3-0), en application des articles 82 et 84 de son règlement. Une décision immédiatement contestée par la Fédération sénégalaise, qui a donc saisi le TAS pour tenter de récupérer son titre. Et alors que les différentes parties doivent désormais défendre leurs arguments, l’instance a pris la parole ce jeudi sur cette audience particulièrement attendue.

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Interrogé sur les délais de cette procédure, le directeur général du TAS, Matthieu Reeb, a tenu à rassurer les supporters des deux sélections, tout en rappelant que le calendrier avait été fixé en concertation avec l’ensemble des parties. «Je sais bien que l’attente des supporters sénégalais, marocains et africains est très longue. On a établi le calendrier de procédure avec l’accord de toutes les parties impliquées. Aussi celui de cette audience aujourd’hui, cela s’est fait d’entente entre toutes les parties. Mais l’objectif du TAS qui est la dernière justice sportive est de pouvoir fournir une décision motivée dans les plus brefs délais après l’audience de ce jour», a-t-il expliqué dans des propos rapportés par RMC Sport. Si aucune date précise n’a donc été annoncée concernant le verdict, le TAS entend visiblement avancer rapidement dans ce dossier.