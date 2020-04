Le plan bien précis de la Premier League pour reprendre le 8 juin

Les amateurs de football vont donc devoir attendre la saison prochaine en France, mais également en Belgique et aux Pays-Bas, pour voir des matches et vibrer de nouveau. Mais chez nos voisins, les instances travaillent encore et toujours en coulisses pour une possible reprise de la saison dans les prochaines semaines. En Angleterre, la Premier League ainsi que les autres compétitions ont été suspendues pour une durée indéterminée, après avoir dans un premier temps été repoussées au 30 avril, soit aujourd'hui.

Cependant, la Premier League semble avoir trouvé la solution pour reprendre prochainement. D'après les informations du Telegraph, l'idée du championnat d'Angleterre est de reprendre la compétition à partir du 8 juin prochain, soit dans un peu plus de cinq semaines. Et pour ce faire, les instances anglaises semblent avoir un plan assez précis. Ainsi, toujours selon le média anglais, la Premier League a transféré un calendrier aux différents clubs. Dans celui-ci, la reprise des entraînements collectifs est fixée au 18 mai, mais il va y avoir du travail avant.

Des mesures sanitaires très strictes pour reprendre

Tout dépendra bien évidemment des annonces du gouvernement le 7 mai prochain. Si les nouvelles sont bonnes, la Premier League espère ensuite tester l'ensemble des joueurs le week-end du 9 et 10 mai, pour pouvoir derrière retravailler en petits groupes dès le lundi 11 mai, date du déconfinement en France. Si tout se passe bien, les formations reprendraient alors les entraînements normaux sept jours plus tard, le 18 mai.

Un plan très précis donc qui comprend aussi des règles sanitaires très strictes, comme le nettoyage des ballons ou encore du matériel d'entraînement par le staff, mais aussi le port de masques par les joueurs et l'absence de soins tels que les messages par le staff médical, sauf cas exceptionnel. Les membres des clubs n'auront pas non plus le droit de cracher sur les pelouses, et les voitures devront être garées à trois places les unes des autres. Reste désormais à savoir si le gouvernement donnera son approbation...