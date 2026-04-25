Liga : avant Arsenal, l’Atlético de Madrid s’impose face à l’Athletic Bilbao

Après le succès du FC Barcelone contre Getafe un peu plus tôt dans l’après-midi, l’Atlético de Madrid recevait l’Athletic Club durant cette 32e journée de Liga. Les hommes de Diego Simeone restaient sur sept défaites lors de leurs huit dernières rencontres toutes compétitions confondues et devaient rebondir après leur revers face à Elche cette semaine (3-2). L’objectif principal était clair : se relancer dans le top 4. En face, l’Athletic Club (9e) devait renverser les joueurs de la capitale pour encore espérer une qualification européenne au Metropolitano.

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Si les Basques ont entamé la rencontre délicatement, ce sont bien eux qui ont ouvert le score par l’intermédiaire d’Aitor Paredes (23e). À la suite d’un corner, le défenseur de 25 ans a sauté plus haut que tout le monde, sans trembler dans les airs. Malgré une possession du ballon assez régulière de leur part, les locaux n’ont tenté qu’un tir dans le premier acte. Ce qui a semé la panique dans la capitale, puisque les supporters ont même osé des petits sifflets à la pause. Ensuite, Antoine Griezmann a relancé les siens (1-1, 49e), avant qu’Alexander Sørloth inscrive un doublé (2-1, 54e et 3-1, 90+3). Gorka Guruzeta a réduit l’écart, sans changer l’issue du match (3-2, 90+7e). Les locaux pointent donc à la 4e place du classement et mettent la pression sur Villareal. Les Basques ne s’en sortent plus et restent 9es.