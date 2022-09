OM : Nice accélère pour Dieng

Le dossier Bamba Dieng n’est plus à sa première surprise. Annoncé du côté de Lorient, il s’est rapproché de Leeds au cours de la journée. Mais c’est finalement Nice qui pourrait remporter la mise.

L’international sénégalais est toujours dans sa réflexion alors que les Aiglons ont fait une offre à leurs confrères marseillais un brin supérieure à celle de Leeds et de Lorient. On évoque maintenant 12 M€ et un pourcentage significatif à la revente. Mais minuit n’est pas encore arrivé alors on peut s’attendre à tout…