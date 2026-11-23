Une vive polémique secoue le football italien autour de Manolo Portanova. Le milieu de terrain et capitaine de la Reggiana, condamné en première instance puis en appel à six ans de prison pour violences sexuelles en réunion, a porté dimanche un brassard rouge symbolisant la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette initiative, organisée en Serie C à l’approche de la Journée internationale du 25 novembre, a provoqué l’indignation de plusieurs associations de lutte contre les violences faites aux femmes. Le dossier judiciaire, qui concerne des faits remontant à mai 2021, est désormais entre les mains de la Cour de cassation. Le joueur, âgé de 26 ans, a toujours clamé son innocence et soutenu que la relation était consentie.

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Pour la victime, voir Portanova arborer ce symbole constitue une « beffa atroce », autrement dit une terrible humiliation. «Cela fait mal, un mal indicible», a-t-elle confié, déplorant que celui qu’elle considère comme responsable puisse porter un brassard censé représenter la protection des femmes victimes de violences. Serena Corsi, vice-présidente de l’association Nondasola, a également dénoncé une situation «honteuse», estimant que le message envoyé aux jeunes supporters était particulièrement préoccupant. Une contradiction qui relance le débat sur la présence du joueur dans le football professionnel et sur la responsabilité de la Reggiana.