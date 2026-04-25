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AFC Champions League

Al-Ahli remporte sa deuxième Ligue des Champions asiatique de suite

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Mahrez avec Al Ahli @Maxppp
Ahli 1-0 Machida

La finale de la Ligue des Champions asiatique se déroulait ce samedi soir et mettait aux prises Al-Ahli et les Japonais du Machida Zelvia. Champion en titre, c’est finalement Al-Ahli qui a conservé sa couronne.

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Au terme d’une rencontre disputée, les Saoudiens ont pris l’avantage en prolongations, grâce à Firas Al-Buraikan (1-0, 96e). Un succès qui permet à Ivan Toney, Riyad Mahrez ou encore Edouard Mendy de remporter une deuxième C1 asiatique de rang. Il s’agit de la première pour le Français Enzo Millot.

Pub. le - MAJ le
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