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FC Barcelone : Marc Casado a enfin trouvé preneur

Par Maxime Barbaud
Marc Casado avec le FC Barcelone @Maxppp

Marc Casado sait enfin où il jouera cette saison. Le milieu de terrain va faire l’objet d’un prêt sec entre le FC Barcelone et le Deportivo La Corogne, club promu en Liga au printemps dernier.

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Selon AS, les deux directions sont encore en train d’échanger les documents administratifs avant d’officialiser la nouvelle. Hansi Flick ne comptait pas sur le joueur de 22 ans cette saison.

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