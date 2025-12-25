PSG, Portugal, Ballon d’Or : Vitinha affiche ses ambitions XXL

Depuis la venue de Luis Enrique au PSG, Vitinha a pris une dimension épatante. Timoré sous Christophe Galtier, voire chahuté par les stars de l’équipe à l’époque, le Portugais a profité des départs de Messi puis de Neymar et Mbappé pour devenir le moteur du jeu de son équipe. Certains observateurs estiment même qu’il est tout simplement le meilleur joueur du monde à son poste. Le troisième du dernier classement du Ballon d’Or a tout emporté sur son passage. Il fut même sacré meilleur joueur de la finale de la Coupe Intercontinentale remportée au forceps contre Flamengo (1-1, 2-1 t.a.b).

O Jogo n’a pas hésité à lui décerner le titre de meilleur joueur portugais de l’année 2025, « évidemment » écrit même le média. Ce n’est tout de même pas banal lorsque l’on côtoie en sélection des éléments comme Cristiano Ronaldo, Ruben Dias ou encore Bernardo Silva. « Ce fut une année parfaite, mais je vise encore plus haut », assume le lauréat, déterminé à aller conquérir les prochains titres, autant avec le PSG qu’avec la Seleçao où une grande année l’attend. Il s’apprête à disputer la 2e Coupe du Monde de sa carrière après 2022 et croit en ses chances, même si, sur le papier, le Portugal part avec une toute petite longueur de retard sur d’autres sélections.

«Je suis reconnu par ceux qui savent»

« En club, nous voulons gagner tous les matchs pour lesquels nous sommes en lice. En sélection, bien sûr, la Coupe du Monde tant attendue et convoitée, qui serait sans précédent et historique, poursuit-il. Il y a une grande envie de jouer cette Coupe du Monde et nous espérons qu’elle arrivera vite, car nous voulons vraiment nous battre et gagner. Nous ne sommes pas favoris, nous sommes des prétendants. Je pense que nous devons aborder la compétition dans cette optique. » Le Portugal peut désormais compter sur lui et son nouveau statut de joueur de premier plan au niveau mondial.

C’est d’ailleurs l’une de ses plus grandes fiertés, avoir la reconnaissance de ses pairs. Modrić, Bernardo Silva, Kimmich ou encore Nagelsmann l’ont nommé pour le Trophée FIFA-The Best. « Je suis reconnu par ceux qui savent. » Il y a surtout eu le podium au Ballon d’Or. « C’est quelque chose qui laisse une empreinte indélébile. (…) Je savais qu’il était important de remporter des trophées collectifs. J’étais également conscient d’avoir réalisé de bonnes performances individuelles dans toutes les compétitions avec le PSG et, de surcroît, d’avoir remporté la Ligue des Nations avec le Portugal, en étant toujours au plus haut niveau. J’étais confiant de pouvoir être bien placé et viser un bon classement, mais je n’ai jamais pensé à ces trois premières places », explique le Parisien de 25 ans, particulièrement fier.