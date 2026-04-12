Premier League : Manchester City étrille Chelsea et met la pression sur les Gunners

Une occasion en or de relancer la course au titre. Ce dimanche, Manchester City avait, en effet, une belle opportunité de mettre la pression sur Arsenal, défait par Bournemouth plus tôt dans le week-end. Deuxièmes au coup d’envoi, les Skyblues devaient pour cela se défaire de Chelsea, sixième de Premier League. Sur la pelouse de Stamford Bridge, les hommes de Pep Guardiola se présentaient en 4-2-3-1 avec un quatuor offensif composé de Semenyo, Doku, Cherki et Haaland. En face, les Blues optaient pour la même organisation tactique où Estevao, Palmer et Neto soutenaient Joao Pedro, seul en pointe. Et ce choc de la 32e journée ne tardait pas à s’animer. Si les Skyblues prenaient rapidement le contrôle des opérations, ce sont bien les locaux qui frappaient en premier mais la tentative de Palmer terminait dans le petit filet (6e). Quelques minutes plus tard, Chelsea pensait même ouvrir le score.

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Servi après un superbe travail de Pedro au coeur de la défense mancunienne, Cucurella concluait d’une frappe croisée du gauche mais son but était logiquement refusé pour une position de hors-jeu (16e). Plus tranchant offensivement, le club de Londres revenait à la charge mais Neto tombait cette fois-ci sur la main ferme de Donnarumma (19e). Bousculé malgré une possession à son avantage, City ne trouvait pas non plus la solution aux abords de la surface adverse. Il fallait attendre la fin de la première demi-heure pour voir une première occasion des visiteurs. Percutant, O’Reilly débordait avant de servir Bernardo Silva en retrait mais Hato et Sanchez veillaient au grain (34e). Imprécis et très discret en début de match, Cherki se signalait finalement juste avant la pause d’une frappe cadrée à l’entrée de la surface. Sans pour autant surprendre le portier des Blues (40e).

Cherki régale encore

Dos à dos après 45 minutes assez décevantes, les deux formations repartaient avec des intentions plus offensives mais c’est surtout Manchester City qui élevait son niveau de jeu. Portés par un Cherki retrouvé, les Citizens prenaient alors l’ascendant et trouvait logiquement la faille. Sur un centre du pied gauche de Cherki, O’Reilly, oublié au marquage dans la surface par Andrey Santos, concluait de près avec une tête puissante (0-2, 50e). Libérés par cette ouverture du score, les coéquipiers de Rodri poursuivaient leur entreprise et faisaient le break dans la foulée sur un nouveau festival de Cherki. Suite à un corner, l’ancien Lyonnais se jouait de la défense londonienne avant de trouver Guéhi d’une passe géniale.

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En plein coeur de la surface, l’Anglais de 25 ans ne se faisait alors pas prier pour doubler la mise d’une belle frappe croisée (0-2, 57e). Sonné, Chelsea accusait le coup et allait finalement un peu plus sombrer. Après l’entrée en jeu de Lavia, Caicedo se manquait totalement et offrait le troisième but à Doku, auteur d’un bon pressing et précis pour ajuster Sanchez (0-3, 68e). En fin de match, Manchester City gérait tranquillement son avantage et profitait du scénario pour faire souffler ses cadres. Avec cette victoire convaincante (3-0), Manchester City revient donc à six petites longueurs d’Arsenal avec un match en retard. De son côté, Chelsea stagne au 6e rang. Pour rappel, les Skyblues accueilleront les Gunners, le week-end prochain, pour un choc qui s’annonce décisif dans la course au titre…