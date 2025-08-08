Kingsley Coman pose une condition XXL à Al-Nassr

Comme annoncé dans l’après-midi, Al-Nassr a fait de Kingsley Coman l’une de ses cibles pour cet été. Un an après avoir déjà suscité l’intérêt d’Al-Hilal, l’international tricolore (58 sélections, 8 buts) reste un élément courtisé sur le marché. Selon nos informations, des discussions sont actuellement menées entre les dirigeants bavarois et saoudiens.

Même si João Félix a déjà débarqué en provenance de Chelsea, Al-Nassr a encore l’intention de se renforcer en attaque, d’autant plus après le départ de Jhon Duran à Fenerbahçe. Preuve d’un intérêt concret : l’état-major saoudien a formulé une offre à hauteur de 30 millions d’euros au Bayern Munich, qui souhaite temporiser suite à la grave blessure de Jamal Musiala. Le joueur, lui, s’est vu proposer un salaire lucratif de 17 millions d’euros par an, mais en réclame 25.