Kingsley Coman pose une condition XXL à Al-Nassr
Comme annoncé dans l’après-midi, Al-Nassr a fait de Kingsley Coman l’une de ses cibles pour cet été. Un an après avoir déjà suscité l’intérêt d’Al-Hilal, l’international tricolore (58 sélections, 8 buts) reste un élément courtisé sur le marché. Selon nos informations, des discussions sont actuellement menées entre les dirigeants bavarois et saoudiens.
Même si João Félix a déjà débarqué en provenance de Chelsea, Al-Nassr a encore l’intention de se renforcer en attaque, d’autant plus après le départ de Jhon Duran à Fenerbahçe. Preuve d’un intérêt concret : l’état-major saoudien a formulé une offre à hauteur de 30 millions d’euros au Bayern Munich, qui souhaite temporiser suite à la grave blessure de Jamal Musiala. Le joueur, lui, s’est vu proposer un salaire lucratif de 17 millions d’euros par an, mais en réclame 25.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer