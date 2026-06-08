Coupe du Monde 2026 : sur quelle chaîne voir les matchs ?

La Coupe du Monde 2026 se déroule du 11 juin au 19 juillet, pour la première fois de son histoire dans trois pays : les États-Unis, le Canada et le Mexique. 48 équipes, 12 groupes, 104 matchs, 16 stades. Reste à savoir où les regarder. En France, le Mondial est partagé entre deux diffuseurs. M6 récupère les plus belles affiches, en clair et gratuitement, équipe de France comprise, tandis que beIN SPORTS, lui, prend l’intégralité des 104 rencontres, mais sur abonnement. Quant à TF1, qui était sur le coup et qui a diffusé les deux matches de préparation face à la Côte d’Ivoire et face à l’Irlande du Nord, elle ne diffusera finalement aucun match.

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Côté Bleus, le calendrier est connu : entrée en lice le mardi 16 juin face au Sénégal, puis l’Irak le lundi 22 juin et la Norvège le vendredi 26 juin pour terminer la phase de groupes. Les trois matchs de poule des hommes de Didier Deschamps seront à suivre en clair sur M6, et aussi sur beIN SPORTS. Pour le reste, le programme TV de la Coupe du Monde 2026 reprend tout, match par match : la chaîne, l’horaire en heure française et la date de chaque rencontre, mis à jour en direct jusqu’à la finale du dimanche 19 juillet. Idéal pour ne pas se tromper à l’heure de manier la télécommande de sa télévision, qui devrait faire la part belle au football durant cette période.