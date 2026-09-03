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Matías Galarza signe à l’Inter Miami

Par Maxime Barbaud
1 min.
Galarza face à la France @Maxppp

Matías Galarza profite encore de sa belle Coupe du Monde pour filer du côté de l’Inter Miami. Le Paraguayen de 24 ans a signé un contrat jusqu’en décembre 2028 avec la formation de Lionel Messi.

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Il était sous contrat à River Plate, mais prêté à Atlanta United. Le milieu de terrain reste donc en MLS. Durant l’été, peu de temps après ce fameux 8e de finale remporté par la France face au Paraguay (1-0), il avait été annoncé proche de Strasbourg.

Pub. le - MAJ le
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