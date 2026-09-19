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Ligue 2

Ligue 2 : Metz accroche l’ASSE en fin de match

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
metz @Maxppp
Metz 2-2 ASSE

Ce samedi soir, l’affiche de clôture de la 7ᵉ journée de Ligue 2 entre Metz et l’ASSE a mis une heure à décoller. Ce sont d’abord les Stéphanois qui ont pris l’ascendant lors d’un gros temps fort. Alors que Kevin Pedro a débloqué la situation (0-1, 67e) avant que Boakye ne double la mise quatre minutes plus tard, semblant assommer définitivement des Messins jusqu’alors bien trop timorés.

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Dos au mur, Metz a finalement sorti ses tripes en fin de rencontre. La révolte est venue du banc grâce à Mbodji (1-1, 79e), avant que Deminguet n’égalise à la 88ᵉ minute dans un trou de souris sur un corner de Téji Savanier (2-2, 88e). Au terme de ce final haletant, Verts et Grenats se quittent sur un score de parité (2-2) plutôt logique, leur permettant à tous deux de se rassurer après leurs déboires du week-end dernier. L’ASSE reste leader du classement, Metz est cinquième.

Pub. le - MAJ le
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