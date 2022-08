Mercato : Chelsea est sous très haute pression !

La suite après cette publicité

Cette saison 2022-23, Chelsea est parti du mauvais pied. Pourtant, tout avait bien commencé avec une victoire face à Everton lors de la première journée de Premier League (1-0, 6 août). Depuis, les pensionnaires de Stamford Bridge enchaînent les galères. Il y a eu tout d'abord ce match nul 2-2 le 14 août face à Tottenham. Un derby sous haute tension où les Blues ont été rejoints en fin de rencontre par les Spurs. Mais c'est surtout la grosse altercation entre Antonio Conte et Thomas Tuchel qui a fait jaser. Les deux techniciens, qui étaient proches d'en venir aux mains, ont reçu des amendes. L'Allemand, qui a également critiqué l'arbitrage, a été suspendu un match.

Une défaite à Leeds qui passe mal

Une semaine plus tard, Tuchel voulait passer à autre chose à Leeds. Mais son équipe s'est cassé les dents hier face aux Peacocks. Les Londoniens se sont inclinés 3 à 0. Ce qui a agacé leur coach, questionné par Skysports. «On a perdu cette rencontre lors des 20 premières minutes. Au début, on était clairement meilleurs et on a eu de bonnes situations. Mais si tu veux gagner le match, tu dois convertir les occasions et on ne l'a pas fait. Après, on a perdu le fil. On a arrêté de jouer, de faire ce qu'on avait bien fait pendant les 20 premières minutes. Puis on a fait deux cadeaux qui nous ont coûté le match».

Parmi les "cadeaux", il y a notamment la boulette d'Édouard Mendy. Chelsea a aussi perdu Kalidou Koulibaly, sanctionné d'un carton rouge. Bref, un vrai cauchemar pour Tuchel. «Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Ça a commencé hier (samedi). Nous n'avions pas d'avion, alors nous sommes venus en bus. Les joueurs pouvaient prendre l'avion, mais pour le staff, c'était un long voyage en bus (...) Vous n'allez peut-être pas me croire, mais je ne pense pas que ça soit un problème d'état d'esprit ou un problème dans notre préparation. Cette défaite, c'est plus notre faute qu'autre chose».

Les médias invitent Chelsea à recruter

Une drôle d'excuse de la part de l'entraîneur de Chelsea, qui paye surtout le retard de son club sur le mercato. Car pour la presse anglaise, il devient urgent de recruter. «Thomas Tuchel a besoin du marché des transferts pour résoudre les problèmes de Chelsea après un naufrage lamentable contre Leeds», titre le London Evening Standard ce lundi. Dans les colonnes du Daily Mail, Jimmy-Floyd Hasselbaink a invité son ancien club à se renforcer. «Je pense qu'ils ont besoin de trois joueurs, et s'ils peuvent obtenir ces joueurs de qualité, l'équipe peut s'améliorer. Ils ont besoin d'un autre défenseur central, d'un milieu de terrain et d'un numéro neuf, quelqu'un qui peut marquer régulièrement».

De son côté, Football London ajoute que Tuchel doit faire face à un problème inattendu avec le départ de Romelu Lukaku. "Le paratonnerre Lukaku a disparu", écrit le média anglais qui indique que le Belge cristallisait les critiques de la presse et des supporters. Sans lui, les attaquants ne peuvent plus se cacher. La pression est d'ailleurs sur Kai Havertz estime The Sun. Tuchel et Chelsea comptent donc accélérer lors du sprint final du mercato. Un attaquant est attendu et Pierre-Emerick Aubameyang (Barça) est la priorité. Un dossier qui a bien avancé ces derniers jours.

Tuchel évoque le mercato

Au milieu de terrain, Frenkie de Jong est toujours ciblé. Mais le Néerlandais ne veut pas quitter la Catalogne. Tout le contraire de Wesley Fofana, qui a lancé son bras de fer avec Leicester pour rejoindre Londres. En cas d'échec, les Anglais regardent du côté de Manchester United afin de récupérer Harry Maguire lors d'un échange avec Christian Pulisic. Questionné sur le mercato hier, Tuchel a été clair. «Signer un autre milieu de terrain ? Nous avons Jorginho, Kante, Loftus-Cheek, Gallagher, Kovacic... certains d'entre eux sont blessés. Où trouver un autre milieu de terrain ?»

Ensuite, il a tenté d'esquiver les questions au sujet de l'arrivée d'un renfort dans l'axe central. «Je ne sais pas. Nous devons attendre. Le mercato est toujours ouvert. C'est tard, et nous devons nous concentrer sur ce que nous avons et ce que nous pouvons faire». Le club de Todd Boehly, qui avait promis un mercato de folie, a encore une dizaine de jours pour boucler les derniers dossiers et offrir à Thomas Tuchel l'équipe dont il rêve. Les Blues, qui vont affronter Leicester (27 août) puis Southampton (30 août) d'ici la fin du mercato, espèrent qu'ils auront d'ici là de nouveaux éléments à inclure dans leur onze. Mais comme sur le rectangle vert, les Blues galèrent sur le terrain du mercato depuis des semaines...