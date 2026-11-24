Le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue des Champions avec un rendez-vous qui peut sentir le piège. Face à l’AS Roma, les hommes de Luis Enrique vont devoir se méfier d’une formation italienne bien décidée à frapper un grand coup sur la scène européenne. Les Giallorossi traversent une période contrastée dans cette compétition avec un début de campagne particulièrement délicat qui les place déjà sous pression, malgré de très belles choses affichées face au Real Madrid et Manchester United. Mais réduire cette équipe à ses difficultés européennes serait une erreur. En Serie A, les hommes de Gian Piero Gasperini réalisent un début de saison impressionnant et affichent un tout autre visage. Portée par une identité de jeu affirmée et une vraie solidité collective, la Louve entend bien profiter de cette affiche pour se relancer et marquer les esprits. Un déplacement au Parc des Princes qui représente une occasion rêvée de faire tomber un grand d’Europe. Sur le papier, Paris part évidemment largement favori avec son statut de double champion d’Europe en titre. Mais Luis Enrique devra composer avec un contexte loin d’être idéal puisque l’infirmerie parisienne commence sérieusement à se remplir et plusieurs absences viennent perturber les plans de l’entraîneur espagnol.

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Les graves blessures de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué représentent deux coups durs pour le collectif parisien, tant les deux joueurs ont pesé dans les récents succès du club, jusqu’aux sacres européens. Face à l’accumulation des blessures, la question du mercato hivernal commence forcément à se poser dans les couloirs du Campus PSG. Les absences de deux éléments majeurs du dispositif parisien pourraient pousser Luis Campos à étudier certaines opportunités dès le mois de janvier. Plusieurs noms circulent déjà dans la presse avec des profils et des situations contractuelles très différents. Ibrahim Maza, la pépite algérienne du Bayer Leverkusen, figure parmi les pistes évoquées, tout comme Paris Brunner, Ez Abde ou Said El Mala. D’autres joueurs ont été cités à l’image de Brajan Gruda et Antonio Nusa, Assane Diao, Ademola Lookman ou Nico Williams. Des noms encore plus ronflants, comme Julian Alvarez, Luis Diaz et Vinicius Junior, ont même été avancés. Reste à savoir si ces différentes pistes correspondent à la réalité des réflexions parisiennes.

Aucune obligation pour Luis Enrique

Interrogé sur la gravité des blessures et les solutions envisagées pour y faire face, Luis Enrique a d’abord tenu à rappeler que son groupe disposait des ressources nécessaires pour surmonter cette période délicate. Le technicien espagnol refuse de considérer ces absences comme une fatalité et préfère y voir une occasion pour les autres joueurs de prendre leurs responsabilités. «Toutes les équipes ont des joueurs blessés. Dans ce cas, ce n’est pas normal d’avoir ce type de blessures aussi graves que celles de Kvara et Désiré. On reste concentré sur la récupération des joueurs. Cette équipe a montré sa capacité à être résiliente, c’est un beau défi à relever, penser à améliorer, à trouver de solutions, que ce soit dans l’aspect tactique ou technique. Je suis triste pour les joueurs, mais c’est une opportunité merveilleuse pour montrer notre niveau. C’est un beau défi à relever», a-t-il d’abord expliqué.

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Un discours qui témoigne de sa volonté de ne pas bouleverser l’équilibre collectif pour répondre à une urgence ponctuelle. Reste que la perspective d’un renfort offensif en janvier n’est pas totalement écartée, même si Luis Enrique a rapidement refroidi les attentes. «Je pense qu’on a déjà parlé du mercato. On n’a pas l’obligation d’aller au mercato. On ne va pas signer un joueur pour 6 mois, ce n’est pas notre style. On a une vraie équipe. On va être plus attentif. Mais on n’a peur de rien avec ces joueurs, ce staff, ces supporters. On reste confiant. On va faire notre travail et surmonter les difficultés. C’est la normalité», a précisé l’ancien sélectionneur de l’Espagne. Le message est clair, Paris ne recrutera pas pour simplement combler deux absences, mais pourrait se montrer attentif si une véritable opportunité de marché se présente.