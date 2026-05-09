Reims : Keito Nakamura signe un quadruplé sensationnel

Reims n’a fait qu’une bouchée de Pau ! En effet, pour le compte de la 34e journée de Ligue 2, les Reimois se sont imposés avec la manière dans leur antre ce samedi soir. Une victoire 5-3, qui a d’ailleurs fait lever la foule sans arrêt. Et si les supporters ont profité de leur soirée à Auguste-Delaune, c’est surtout grâce à l’exploit individuel de Keito Nakamura.

La suite après cette publicité

À domicile, l’attaquant de 25 ans a inscrit un quadruplé sensationnel. Et si certains peuvent penser que la tâche n’était pas si complexe face à l’actuel 9e du championnat, le Japonais a fait taire tout le monde. Avant la pause, il a inscrit le deuxième but pour les siens, et dans le second acte, un triplé en 27 minutes. Une performance XXL, qui n’empêchera pas le SdR de rester en Ligue 2 pour une deuxième saison consécutive.