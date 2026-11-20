Willian Pacho n’a pas hésité longtemps au moment de prolonger son aventure avec le Paris Saint-Germain ces dernières semaines. Rapidement devenu un élément important de la défense parisienne, l’international équatorien (43 sélections) se sent parfaitement épanoui dans la capitale. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, le défenseur central est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à poursuivre son aventure au PSG.

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« Dès le premier jour, je me suis senti chez moi. L’encadrement, le président, l’entraîneur, le staff… La proximité et le respect avec lesquels ils nous traitent ont rendu cette décision évidente. C’est le cadre idéal pour grandir et continuer d’empiler les trophées. Les idées de jeu sont claires, la direction suivie est la bonne. Quand tu es heureux quelque part, tu n’as aucune raison d’aller voir ailleurs. Je savoure chaque instant passé sous ce maillot », a confié Pacho.