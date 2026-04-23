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Real Madrid : Florentino Pérez risque de couper une tête en interne

Par Tom Courel
1 min.
Eder Militao, Kylian Mbappé et Vinicius Jr @Maxppp

Vous ne le connaissez certainement pas, mais il se nomme Juni Calafat. Jusqu’à l’été dernier, il incarnait une pièce maîtresse dans l’organisation sportive du Real Madrid. Arrivé en 2014, le spécialiste du marché sud-américain, emmené par des racines brésiliennes, avait vu son influence grandir. Or, la saison du club espagnol a fragilisé nettement sa position au sein de la formation (deuxième du championnat). En charge du recrutement international et du scouting, celui-ci avait pourtant contribué aux signatures de Rodrygo, Vinicius Jr et Federico Valverde.

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À ce jour, son statut et sa valeur ont changé en interne. Le dernier mercato estival a laissé de nombreuses interrogations aux dirigeants ainsi qu’aux supporters. Les venues de Dean Huijsen, Álvaro Carreras et surtout Franco Mastantuono sont considérées comme des échecs. L’Argentin, qu’il a réussi à amener depuis River Plate, et qui devait se comparer à Lamine Yamal, l’a finalement déçu et cela a eu un fort impact comme l’indique Mundo Deportivo. Tout compte fait, la troupe d’Arbeloa - qui est en train de réaliser une saison blanche - va sans doute impacter l’avenir de Calafat.

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