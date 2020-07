FC Barcelone : la relation avec Lionel Messi au coeur de l'intégration délicate d'Antoine Griezmann

Tout a changé en l'espace d'un match. Ce n'est pas vrai bien entendu, mais la performance d'Antoine Griezmann face à Villarreal lui aura permis de légèrement desserrer l'étau. Celui qui faisait de sa première saison au FC Barcelone un flop d'envergure, malgré des statistiques honorables au final. En l'espace d'un match rondement mené ponctué d'un but splendide, l'international français a retourné une partie de la presse espagnole, qui glosait régulièrement sur son intégration au Barça.

Aujourd'hui, la tonalité est différente, et son adaptation au club catalan est lue d'une autre manière. Si Griezmann a éprouvé autant de mal, c'est bien sûr en raison d'une nouvelle utilisation tactique mais peut-être aussi pour une relation d'abord timide avec Lionel Messi. « Vous mettez Antoine face à Beckham, Ronaldo ou Messi, et vous avez un gamin. Il éprouve énormément d’admiration pour eux. Il ne sait pas comment parler avec Leo, il est hyper impressionné. Ça lui fait bizarre. Il peut rigoler avec lui lors d’un repas et le lendemain, ne pas savoir lui parler football sur le terrain. Mais il a 29 ans, est champion du monde et doit savoir s’affirmer. Il travaille sur ça », a lâché un proche du vestiaire blaugrana à France Football.

Pas de départ cet été

Trop timide Antoine Griezmann ? Le Français n'est pas arrivé en terrain conquis et a mis du temps à appréhender les règles du vestiaire, bien loin de l'unité qu'il pouvait trouver à l'Atlético de Madrid. Comme le rapporte Mundo Deportivo, Luis Suarez a joué un rôle important auprès de Grizou, notamment dans sa relation avec Lionel Messi. Sorte d'entremetteur entre les deux hommes, l'Uruguayen a essayé de fluidifier la relation, plutôt bonne sur le plan privé, loin d'être idyllique sur le rectangle vert. Et il semblerait que cela commence à fonctionner.

Dans tous les cas, Antoine Griezmann ne cherchera pas à quitter le FC Barcelone cet été. Malgré une première saison difficile, l'attaquant des Bleus ne partira pas, il l'a dit et répété à ses proches. Et sa sœur et conseillère a tenu le même discours à la direction catalane à l'occasion d'une réunion réclamée par cette dernière après le malaise face à l'Atlético (le Français n'était pas titulaire, il est entré en jeu à la 90e minute). Et ça tombe bien parce que le Barça ne veut pas se séparer de son champion du monde.

L'Equipe nous a apporté des précisions sur cet entretien. Ainsi, les Culés ont réaffirmé à leur numéro 17 qu'ils ne souhaitaient en aucun cas le vendre et qu'il était l'un des joueurs majeurs de l'équipe. De quoi mettre un terme à ce feuilleton. Lié aux Blaugranas jusqu'en 2024, le natif de Mâcon a toutefois fait savoir qu'il n'avait pas apprécié le silence radio de son club lorsque les rumeurs de départ ont fusé ces derniers mois. Une mise au point reçu cinq sur cinq par le Barça.