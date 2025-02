Droits TV : Vincent Labrune a proposé de quitter son poste

La pression semble être descendue d’un cran à la LFP. Alors que l’instance dirigeante du football français était prête à entrer en guerre juridique avec DAZN, son principal diffuseur, celle-ci a finalement décidé de faire machine arrière. Une décision motivée par le règlement de l’échéance du 15 février, que la plateforme britannique avait initialement refusé de payer. Nous sommes passés à côté d’un sacré tremblement de terre en Ligue 1, à tel point que l’option Canal+ a été envisagée en cas de naufrage complet, mais la présence de Vincent Labrune à la tête de la LFP aurait visiblement bloqué l’opération. L’intéressé s’est exprimé à ce sujet.

Dans une interview accordée à L’Équipe, l’ancien boss de l’OM a expliqué qu’il était prêt à quitter son poste, si besoin était, afin de permettre à la chaîne cryptée de se positionner pour récupérer les droits de diffusion du championnat de France : « Sans trahir de secret, j’ai fait passer le message à Canal+, dès le mois de mai dernier, que si c’était moi le problème, j’étais prêt à me retirer pour favoriser leur arrivée au juste prix. Ce n’est pas le retour que j’ai eu. En aucun cas, je ne dois être un frein à quoi que ce soit. Je suis guidé par l’intérêt général et pas par mon cas personnel. » La prochaine échéance de paiement de DAZN est désormais dans trois mois, et espérons que, cette fois-ci, toutes les parties soient sur la même longueur d’onde.