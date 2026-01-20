OM : Roberto De Zerbi ne veut pas abandonner le navire

Interrogé sur son avenir en conférence de presse, Roberto De Zerbi a tenu, une nouvelle fois, à rassurer tout le monde. Souvent donné partant pour une gros projet de Premier League ou de Serie A, l’ancien coach de Sassuolo n’a pas fait dans la dentelle pour mettre les points sur les i.

«Mon focus est sur Marseille. Je voulais venir ici, je suis là avant un match très important et dans ma tête il n’y a rien d’autre. Je me sens très bien dans cette ville et ce club.», a-t-il martelé. C’est dit.