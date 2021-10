AC Milan : la drôle de soirée de Zlatan Ibrahimovic

La suite après cette publicité

Il a beau avoir dépassé les 40 ans et approcher des 1000 rencontres en carrière, Zlatan Ibrahimovic n'a pas encore tout accompli. Mais nul doute qu'il aurait préféré éviter ce qui s'est passé samedi soir, sur la pelouse de Bologne. Le géant suédois a ainsi inscrit le premier but contre son camp de sa carrière. Et oui, même le Z n'y échappe pas ! Un fait de jeu qui restera cependant anecdotique, puisque les Lombards se sont imposés sur le score de 4-2 et ont récupéré la première place au classement.

Et l'ancien Parisien a brillé. C'est lui qui lance Leao dans la profondeur pour l'ouverture du score milanaise, avant ce malheureux évènement. Sur un corner botté depuis le côté gauche de l'attaque bolognaise, l'attaquant a dévié le ballon de la tête, trompant son gardien et expédiant le cuir au fond des cages milanaises. De quoi mettre l'adversaire de l'AC Milan dans de bonnes conditions, puisque Bologne égalisera par la suite (2-2), avant un but de Bennacer, puis, le but de Zlatan, cette fois dans le bon but.

Un retour remarqué en somme !

Une belle frappe enroulée depuis l'entrée de la surface, poteau opposé, pour sceller le succès rossonero. 567 buts "normaux"... et un but contre son camp, tel est le bilan de la carrière du joueur formé à l'Ajax. Un match qui fait parler en Italie, au delà de ce but contre son camp, puisque c'est la meilleure prestation de la saison pour l'ex-PSG, lui qui a loupé énormément de matchs à cause des blessures. Ce n'était ainsi que sa quatrième apparition de l'exercice 2021/2022, et la première en tant que titulaire !

« Il m’a dit qu’il était vraiment fatigué, mais je lui ai dit que l’important était de gagner, de vivre les matchs avec intensité. Nous sommes un groupe responsable et mature, qui comprend que certains matchs doivent être mieux gérés », a indiqué Stefano Pioli après la rencontre. Pas de doutes, Zlatan Ibrahimovic est de retour, et il compte bien mener les Milanais au titre en Serie A !