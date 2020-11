Manchester City prépare un deuxième assaut pour Lionel Messi cet hiver

Le FC Barcelone traverse une énorme zone de turbulences. La Covid-19 a impacté de manière énorme les finances du club catalan, qui prévoit un budget en baisse de 300 M€ pour le prochain exercice. Au cœur de cette crise, les Blaugranas ont dû gérer l'épisode Lionel Messi (33 ans). L'Argentin avait fait part officiellement de ses envies d'ailleurs à sa direction avant de se raviser puisque celle-ci, inflexible, demandait 700 M€, soit le montant de sa clause libératoire, à tous ses prétendants.

La Pulga a mis de l'eau dans son vin et a décidé de repartir pour une nouvelle saison avec le Barça. Seulement, s'il reste capable de fulgurances inégalables, le n°10 n'affiche pas toujours un visage séduisant et un large sourire sous les ordres de Ronald Koeman. Et alors que son bail expire en juin 2021, on commence à s'agiter en coulisses.

City va passer à l'action en janvier

Le Telegraph nous apprend en effet ce mardi que Manchester City, déjà très intéressé à l'idée de pouvoir le récupérer cet été, serait disposé à lui offrir un contrat pour la saison prochaine, et ce, dès ce mois de janvier. En effet, à six mois de la fin de son bail, l'international albiceleste (140 sélections, 71 buts) sera libre de s'engager avec l'écurie de son choix pour 2021/22.

Les Citizens ne souhaitent pas perdre de temps dans ce dossier. Et ils pourraient évidemment profiter des difficultés du Barça, actuellement incapable, sans le sou, de négocier une éventuelle prolongation de contrat quand bien même le futur président de l'institution catalane la validerait. Le feuilleton Lionel Messi semble bel et bien reparti de plus belle !