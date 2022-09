Liga : Majorque domine Almeria

Suite de la 6eme journée de Liga ce samedi après-midi entre Majorque et Almeria. Un match entre deux équipes du milieu de tableau et qui pouvait donc être déterminant pour la suite de la saison. Car Almeria n'avait qu'une seule petite victoire depuis le début de saison. Et la deuxième ne sera pas pour tout de suite.

Car dans cette rencontre, c'est Majorque qui a pris le meilleur grâce à l'unique but inscrit par Maffeo. Suffisant pour prendre les trois points. Au classement, Majorque remonte à la 8eme place, en attendant les autres rencontres du jour, alors qu'Almeria pointe à la 14eme place avec 4 petits points.