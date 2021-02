FC Nantes : la mise au point de Franck Kita sur une vente du club

Éliminé en Coupe de France mercredi par le RC Lens (2-4), le FC Nantes dix-huitième de Ligue 1 n'a plus gagné depuis seize matchs toutes compétitions confondues. En plein marasme sportif, les Canaris ont remercié Raymond Domenech et intronisé Antoine Kombouaré pour lui succéder. Présent lors de la présentation aux médias du Kanak, le directeur général nantais Franck Kita a balayé les rumeurs d'une potentielle vente du club malgré la situation sportive préoccupante.

La suite après cette publicité

« Le plaisir, on le prend que quand on gagne, en ce moment ce n'est pas le cas. Il faut faire face, c'est une saison compliquée, on a toujours été responsables. Cela fait un certain nombre de mois que cela ne se passe pas bien. Mais ce n'est pas une raison pour partir. Il faut s'accrocher, être persévérants, c'est notre club, ce qui se passe à l'extérieur je m'en moque totalement. Cela ne m'affole pas, on a totalement l'habitude, » a ainsi confié Kita. Pas sûr que cette déclaration réjouisse les supporters du FC Nantes...