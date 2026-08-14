Un club français veut faire le coup Jonathan David

La Juventus ne vit décidément pas des heures faciles. Jeudi, la Vieille Dame a décidé de dire stop pour Zion Suzuki, qui était pourtant d’accord pour rejoindre Turin en prêt sans option d’achat après son transfert au PSG. Mais les Italiens, lassés d’attendre, ont fini par jeter l’éponge, eux qui ont besoin d’un portier dans les plus brefs délais. Les Bianconeri doivent aussi gérer un dégraissage qui prend du temps pour certains. C’est le cas de Jonathan David.

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La Juve prie pour son départ

Il y a un an, les Piémontais ont tout fait pour devancer Naples et ainsi s’offrir le Canadien, libre après la fin de son contrat au LOSC. Pour cela, ils lui ont offert un salaire de 6 M€ par an. À présent, les Italiens regrettent de lui avoir offert autant, puisque son salaire pèse sur les finances. On imagine que cela n’aurait pas forcément été un problème si l’attaquant avait performé. Mais la saison dernière, il a plutôt déçu.

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Il a pourtant eu du temps de jeu pour montrer ce qu’il sait faire. En 46 apparitions, il a marqué 8 buts et délivré 5 passes décisives. La Juve a décidé de s’en séparer cet été. Le message a été d’autant plus clair que les Bianconeri ont recruté Randal Kolo Muani et Jeff Ekhator, sans compter Joshua Zirkzee qui va signer. Malgré les départs de Dušan Vlahović et de Loïs Openda, les Piémontais ne comptent plus sur lui. Ils l’ont donc invité à trouver une porte de sortie cet été.

Le PFC suit son cas

Aston Villa a tâté le terrain. Mais la porte s’est refermée en quelques heures. Le média transalpin Tuttosport assure toutefois que les Villans n’ont pas totalement mis un terme à cette piste. David est aussi régulièrement cité dans le viseur du PSG, où Luis Campos le surveillerait toujours. Mais cette piste semble farfelue. En revanche, le Paris FC, l’autre club de la capitale, suit attentivement son cas, assure Tuttosport ce vendredi.

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Pourtant, l’écurie parisienne est déjà pourvue offensivement, notamment avec Immobile, Sinayoko et Krasso. Mais la publication italienne assure que le Canadien plaît au PFC. Tuttosport ajoute que la Juventus, consciente qu’il sera difficile de le vendre cet été, est ouverte à un prêt avec option d’achat. Cet été, l’ancien du LOSC a été lié à d’autres clubs français, dont l’OL et l’OM, sans que ces pistes aillent plus loin.