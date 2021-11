Liga : le Séville FC s'offre le derby sur la pelouse du Betis

Comme à Milan, Séville était le théâtre d'un derby bouillant ce dimanche soir. Le Betis accueillait le Séville FC dans son antre de Benito Villamarín pour le compte de la 13ème journée de Liga. Et les Verdiblancos se sont inclinés face à de solides Blanquirrojos (0-2). Après qu'un but a été refusé à Hector Bellerin (38e), Guido Rodriguez a écopé d'un second carton jaune, laissant ses partenaires dans une situation délicate juste avant la pause (45e). Et les hommes de Julen Lopetegui ont fait le travail dans les 45 dernières minutes.

Marcos Acuña a lancé les hostilités dans cette partie (0-1, 55e) avant que le latéral droit prêté par Arsenal n'inscrive un but contre son camp pour que les visiteurs fassent le break dans cette partie (0-2, 81e). Le Séville FC, invaincu depuis le 3 octobre en Liga, profite du faux pas de l'Atlético de Madrid à Valence un peu plus tôt ce dimanche pour les reléguer à 4 points, tout en revenant à une longueur du leader, la Real Sociedad. Le Betis, qui restait sur deux claques, en championnat contre les Colchoneros (0-3) et en Ligue Europa contre le Bayer Leverkusen (0-4) confirme sa dynamique négative actuelle et manque l'opportunité d'intégrer le top 4 en Espagne.