Arsenal : le discours émouvant de Mikel Arteta… qui prévient le PSG

Arsenal et Mikel Arteta sont sur un petit nuage. Alors qu’une grande partie de l’Angleterre attendait un possible effondrement des Gunners en Premier League et une remontada sensationnelle de Manchester City, les joueurs du nord de Londres ont tenu bon. Sacrées champions d’Angleterre pour la 14e fois de leur histoire, les stars actuelles d’Arsenal ne sont peut-être pas une équipe aussi séduisante que les Invincibles de 2004, mais elles peuvent entrer dans l’histoire en décrochant la première Ligue des Champions du club le 30 mai prochain face au Paris Saint-Germain.

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Arteta a vécu une soirée magique

C’est donc peu dire qu’Arteta et ses hommes jubilent après avoir verrouillé. Le coach espagnol a même profité du media day organisé par les Gunners ce jeudi pour confier qu’il avait du mal à se rendre compte qu’Arsenal avait enfin remporté la Premier League. « C’est incroyable d’entendre ces mots, surtout quand on pense au chemin parcouru, au nombre de personnes qui se sont investies et ont attendu si longtemps pour atteindre cet objectif. Vous ne vous en rendez probablement pas compte. C’est l’un des meilleurs sentiments que j’ai jamais éprouvés. J’étais censé être ici, au centre d’entraînement, pour regarder le match (Bournemouth-Manchester City, ndlr) avec les garçons et le staff, car c’est ce qu’ils voulaient – mais je n’ai pas pu. Je crois que j’ai dû partir 20 minutes avant le coup d’envoi. Je ne pouvais pas leur apporter l’énergie que je voulais, et au final, c’était leur moment à eux de regarder le match ensemble et d’être eux-mêmes », a-t-il confié, avant d’évoquer l’instant où il a appris que Bournemouth avait donné le titre à son équipe.

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« Je suis rentré chez moi, je suis sorti dans le jardin pour faire un barbecue et je n’ai rien regardé du tout. J’entendais juste des bruits dans le salon et soudain, la magie a opéré. Mon fils aîné a ouvert la porte du jardin, s’est mis à courir vers moi, m’a serré dans ses bras et m’a dit : « On est champions, papa ! » C’était magnifique. C’est un peu différent de recevoir des appels quand on termine deuxième et quand on remporte le titre ! C’est ça, le sport. C’est aussi une grande leçon de vie, car les marges sont si minces que ça peut basculer d’un côté comme de l’autre. Quand on y parvient, on réalise à quel point c’est immense, à quel point c’est important pour tant de gens. Tout ce que j’ai vu de la part de nos supporters dans différents pays est tellement positif. C’est quelque chose que je n’avais probablement jamais ressenti auparavant. En tant qu’entraîneur et en tant que joueur, c’est différent. Ces dernières 48 heures ont été incroyables. J’ai pris tellement de plaisir et de joie. C’était formidable de vivre ça. »

Arsenal veut imposer sa domination

Ému et encore porté par l’ivresse du succès, Arteta est ensuite revenu sur les critiques incessantes sur les prestations solides, mais peu enivrantes de ses joueurs. Des reproches que l’Espagnol prend avec beaucoup de recul. « Je crois l’avoir déjà dit il y a quelques semaines : dans notre métier, il faut respecter toutes les opinions. La difficulté réside dans le fait de replacer ces opinions à leur juste place. Certaines peuvent s’avérer extrêmement utiles et vous aider à progresser, en vous permettant de voir les choses sous un autre angle ou en vous ouvrant les yeux sur des aspects que vous n’auriez peut-être pas remarqués autrement. Mais d’autres peuvent être préjudiciables, et je pense qu’il faut les tenir vraiment à l’écart. Sinon, elles peuvent vous affecter d’une manière qui se répercutera sur l’équipe, et vous ne pouvez pas laisser cela se produire. »

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Champion d’Angleterre, Arsenal veut désormais confirmer ce sacre en soulevant la coupe aux grandes oreilles puis en imposant sa domination en Premier League sur la durée. « Nous avons eu 48 heures pour savourer le succès de notre titre de champion, mais demain et samedi, nous allons nous préparer très sérieusement, car nous devons élever nos habitudes et nos standards pour être dans les meilleures conditions possibles afin de disputer le match de dimanche. Nous aurons un petit moment pour soulever le trophée et partager ce moment avec les gens qui nous entourent, puis nous aurons six jours pour écrire une nouvelle page de l’histoire de ce club. Nous devons maintenant montrer que nous avons l’ambition, la qualité et la constance nécessaires pour y parvenir. Ce sera la prochaine étape ». Preuve de leurs ambitions débordantes, Arteta a confirmé qu’Arsenal a fait exprès de prévoir la parade du trophée de Premier League le lendemain de la finale de la Ligue des Champions. « Nous voulons faire le défilé avec deux trophées. » Le PSG est prévenu.