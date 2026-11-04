Ligue des Champions : le Real Madrid renverse l’AEK Athènes, Liverpool chute au Fenerbahçe

Auteur d’un sans-faute en ce début de campagne de Ligue des Champions, le Real Madrid comptait bien poursuivre sur sa lancée à l’occasion d’un déplacement sur la pelouse de l’AEK Athènes. José Mourinho semblait confiant en changeant de charnière, pour titulariser Militao et Rüdiger. Il récupérait aussi Vinicius Jr, toujours suspendu en Liga, et l’associait à Bellingham et Diomandé en soutien de Mbappé. La Casa Blanca était peut-être trop confiante car elle se retrouvait rapidement bousculée, obligeant Courtois à un premier arrêt (5e) avant d’être battu sur un splendide enchaînement de Koita (1-0, 12e). Le Belge maintenait encore les siens dans le match face à Jovic (19e), ancien de la maison. Dominé, le Real montrait tout de même de la bonne volonté et dégageait une bonne impression collective. Il manquait encore la réussite et la petite étincelle pour confirmer cette impression.

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Pendant que Vinicius vivait encore un soir sans, Mbappé gâchait une première munition sur une offrande de Diomandé (21e). Bellingham voyait son but être refusé pour un très léger hors-jeu (28e) mais finissait par égaliser d’une magnifique talonnade (1-1, 32e). Les Merengues avaient fait le plus dur et se contentaient dès lors de contrôler les débats en gardant la mainmise sur le ballon. Par à-coups, ils tentaient de prendre le dessus par Cucurella (55e) puis Mbappé (62e). Insuffisant face à des Athéniens déterminés et bien en place devant leur public, malgré l’entrée du supersub Endrick. Ils faisaient le dos rond et arrivaient même à surprendre en contre avec un Koita lancé côté gauche pour servir Pilo au premier poteau (2-1, 75e). L’Allwyn Arena explosait mais la joie fut de courte durée. Sur l’action suivante, Dumfries s’échappait à droite et trouvait Mbappé en retrait (2-2, 78e). La bête se réveillait. Mbappé manquait de peu le doublé en trouvant la barre face à Brignoli, brillant (86e), mais Valverde offrait une victoire renversante, une de plus après la Roma, aux Madrilènes grâce à une frappe terrible de 20 mètres (2-3, 90e+2). Après le PSG, le Real est l’autre équipe à avoir eu tout bon en C1.

Liverpool surpris à Fenerbahçe

Liverpool se déplaçait du côté de Fenerbahçe avec un impeccable 3/3 depuis le début de cette phase de ligue. Iraola surprenait un peu dans son onze de départ en alignant Barcola à la pointe de l’attaque, accompagné du jeune Ngumoha et de Munoz. L’Espagnol a bien failli justifier d’entrée les choix de son coach en frôlant l’ouverture du score face à un Ederson vigilant (3e). Barcola était lui un peu court sur le centre de Gomez (21e). C’est finalement Nyoni qui parvenait à récompenser son équipe en reprenant du droit depuis l’entrée de la surface une frappe déviée (0-1, 25e). Les Turcs ne se laissaient pas impressionner, eux qui devaient une revanche à leurs supporters après en avoir pris 6 à Aston Villa il y a deux semaines. Kanté allumait une mèche (16e) avant de passer à la vitesse supérieure. Kahveci se jetait sur le centre de Brown mais trouvait la barre (27e) puis Greenwood égalisait d’un coup-franc direct, contré lui aussi (1-1, 29e).

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Il était temps que cette première période se termine pour des Reds de plus en plus en difficulté. Greenwood ne parvenait pas à conclure ce mouvement initié par Guendouzi et Lukaku (31e) et butait avant la pause sur Alisson (45e). Les Scousers revenaient sur la pelouse avec d’autres intentions, emmenés par un Szoboszlai plus influent dans le jeu (50e, 56e). Van Dijk venait apporter sa taille dans la surface adverse (57e), sans réussite, alors que Skriniar jouait les pompiers de service (62e). Il manquait encore ce petit quelque chose pour faire la différence et c’est le banc qui a fini par matérialiser cette domination. À peine entrés, Gakpo centrait en bout de course pour Isak, buteur d’une tête à bout portant (1-2, 69e). Cet avantage ne durait pas. Dans la foulée, Brown était à la réception de ce centre de Kanté dévié par Gakpo pour égaliser dans le but vide (2-2, 74e). Pire encore, Muriqi prenait le meilleur sur Jacquet sur ce ballon en cloche et propulsait le cuir dans le but d’un Alisson impuissant (3-2, 78e). Liverpool s’incline pour la première fois dans cette campagne et reste 5e, en attendant les rencontres du soir.

Les résultats des matchs de 18h45 :

AEK Athènes 2 - 3 Real Madrid : Koita (12e), Pilo (75e) ; Bellingham (32e), Mbappé (78e), Valverde (90e+2)

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Fenerbahçe 3 - 2 Liverpool : Greenwood (29e), Brown (74e), Muriqi (78e) ; Nyoni (24e), Isak (69e)