PSG : Achraf Hakimi détaille la méthode Christophe Galtier

Interrogé sur le site officiel du club avant de se déplacer à Lille, Achraf Hakimi (23 ans), défenseur du Paris Saint-Germain, s'est exprimé sur les débuts de Christophe Galtier dans la capitale française. L'occasion pour le Marocain d'en dire un peu plus sur la méthode du technicien français de 55 ans. «Vous pouvez très bien voir comment il est les jours de matches, sur le bord du terrain. Mais en dehors de ça, c'est quelqu’un de drôle, qui sait plaisanter avec les joueurs, qui est proche d'eux, qui essaie de leur donner de l'affection. Et c’est vrai qu’on peut le ressentir, et ça nous donne de la confiance durant les matches».

Interrogé, par ailleurs, sur sa relation avec Sergio Ramos, Hakimi n'a pas manqué de souligner l'apport précieux de l'Espagnol de 36 ans. «C’est vrai qu'on se comprend et que ça se reflète aussi en dehors du terrain. On a une belle amitié, on essaie de la transmettre en match pour que la connexion passe bien, surtout que c'est le coéquipier dont je suis le plus proche sur le terrain. On parle beaucoup, il m'aide pour tout et me donne beaucoup de conseils», a ainsi assuré l'ancien joueur de l'Inter Milan.