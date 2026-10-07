PSG : Lucas Beraldo revient sur son tir au but face à Arsenal

Dans un entretien accordé à PSG TV, Beraldo est également revenu sur son penalty inscrit lors de la séance de tirs au but face à Arsenal en finale de la Ligue des champions. Entré en jeu, le défenseur brésilien a immédiatement accepté de prendre ses responsabilités, porté par la confiance de Luis Enrique et par sa propre conviction.

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« J’y ai vu une opportunité. Si l’entraîneur m’a fait entrer sur le terrain, c’est qu’il me fait confiance. Et pas seulement ça. J’ai confiance en moi, je suis capable de donner le meilleur de moi-même et d’être à la hauteur. Alors, à ce moment-là, j’ai pris le ballon et je crois que je n’ai pas eu peur, je n’ai rien ressenti. Je crois que c’était la confiance de pouvoir être là, de pouvoir profiter de ce moment, car je savais que c’était une finale de Ligue des Champions. C’était un penalty, un moment très important, et j’étais très heureux de pouvoir être là. J’ai donc réussi à en profiter pleinement, parce que je me suis dit : « Je vais faire de mon mieux. » Que le gardien arrête le penalty ou non, c’est une autre histoire. C’est aussi tout à l’honneur du gardien. Mais en donnant le meilleur de moi-même, je pense que j’ai beaucoup plus de chances de marquer que si je reste effrayé, si je me replie sur moi-même. J’ai donc réussi à me sentir très bien à ce moment-là et à en profiter d’une manière unique. »