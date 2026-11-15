Pourquoi Andy Diouf n’est pas resté au PSG

À l’image de Saël Kumbedi, également convoqué en équipe de France lors de ce rassemblement, Andy Diouf a fréquenté les équipes de jeunes du Paris Saint-Germain avant de se révéler ailleurs. C’était entre ses 9 et 12 ans jusqu’à son départ pour l’ACBB en 2015. Ce dimanche, Le Parisien revient sur les raisons qui ont conduit l’international tricolore à quitter le club de la capitale à l’époque. « Il jouait sur les côtés, comme ailier gauche ou droit. Il a très vite été identifié comme un joueur à fort potentiel, avec une grosse marge de progression », se remémore Abdou Fall, son formateur en U13 au PSG.

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Au-dessus des joueurs de son âge sur le plan technique et physique, Diouf était surclassé avec la génération 2002, voire même 2001. Ce n’est donc pas le PSG qui a fait le choix de s’en séparer, vous l’aurez compris. À l’époque, la raison de son départ est surtout familiale car son papa, Pape, est muté professionnellement à Suresnes, bien loin du Camp des Loges situé dans les Yvelines. Rejoindre le très réputé club de l’AC Boulogne-Billancourt simplifie alors les trajets de la famille, au grand regret du PSG, qui fondait de grands espoirs en lui avec la perspective de le faire intégrer le centre de pré-formation un an en avance. Il rejoindra finalement quelques années plus tard le Stade Rennais, avant de découvrir l’équipe de France en 2026.