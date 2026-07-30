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Premier League

Newcastle tient déjà le successeur d’Eddie Howe

Par Sasha Nahon
1 min.
Matthias Jaissle @Maxppp

Newcastle tient déjà le favori pour remplacer Eddie Howe. Selon The Athletic, Matthias Jaissle est en négociations avancées avec les Magpies et un accord serait imminent. L’entraîneur allemand d’Al-Ahli est désormais le candidat numéro un pour prendre les rênes du club anglais après la décision surprise d’Eddie Howe de quitter son poste pour se mettre en retrait du football.

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En poste à Al-Ahli, Jaissle s’est forgé une solide réputation en remportant la Ligue des champions d’Asie en 2025 puis en 2026. Son arrivée à Newcastle serait également facilitée par le fait que les deux clubs sont majoritairement détenus par le fonds d’investissement public saoudien (PIF), un contexte qui pourrait accélérer la finalisation de l’opération.

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