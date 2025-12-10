Athletic Bilbao-PSG : les compos officielles

La sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions se poursuit avec le PSG qui se rend sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (coup d’envoi 21h00, un match à suivre sur FM). Quatrièmes avec douze points en cinq matches, seulement battus par le Bayern (1-2), les Parisiens peuvent faire un grand pas vers les huitièmes de finale en cas de victoire en Espagne. En revanche, les Basques, eux, sont dans l’urgence avec seulement quatre points au compteur et une 28e place.

Pour cette rencontre, Luis Enrique doit composer avec une cascade de forfaits (Chevalier, Dembélé, Beraldo, Hakimi et Hernandez) mais peut compter sur Nuno Mendes, titulaire à gauche de la défense, et Doué, sur le banc. Zaïre-Emery est aligné à droite de la défense avec la charnière Marquinhos-Pacho devant donc Safonov. Vitinha est épaulé au milieu par Joao Neves et Ruiz alors que devant Mayulu débute en pointe avec Barcola et Kvaratskhelia à ses côtés. Côté Bilbao, Ernesto Valverde doit composer sans Laporte et aligne Berchiche, l’ancien parisien, en défense centrale avec Vivian. Unai Simon est bien entendu titulaire dans la cage alors que devant Guruzeta démarre avec Nico Williams, Sancet et Berenguer derrière lui.

Les compositions officielles :

Athletic Bilbao : Unai Simon - Areso, Vivian, Berchiche, Boiro - Ruiz de Galarreta, Jauregizar - Berenguer, Sancet, Nico Williams - Guruzeta.

PSG : Safonov - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia.

