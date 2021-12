Atlético : Diego Simeone encense le Real Madrid malgré la défaite dans le derby

La suite après cette publicité

Malgré la défaite lors du Derbi madrileño face au Real Madrid (0-2, dimanche), l'entraîneur de l'Atlético Diego Simeone s'est montré bon joueur envers son adversaire du soir en bord terrain : «Jusqu'à leur premier but, c'était un match égal, sans situation de but, où la force de Madrid a désorganisé le jeu. Dans le deuxième nous avons réagi, nous avons eu quelques situations dangereuses mais ensuite est arrivé le deuxième but, et ils ont gagné de façon juste et nette. Le caractère décisif a décidé du match.»

Le technicien argentin a également tenu à féliciter ses propres joueurs pour leur esprit d'équipe, ainsi que celui des hommes de Carlo Ancelotti : «ils ont encore fait un gros effort, nous avons dû jouer avec Kondogbia en défense centrale et l'équipe a très bien travaillé collectivement après un gros effort au Portugal. Madrid se porte très bien, avec beaucoup de force, avec un style de football que j'aime beaucoup, en profitant des transitions rapides et l'entraîneur est un grand entraîneur qui est revenu à faire les choses très bien comme il les fait.»