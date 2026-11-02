Le Bayern Munich a pris une décision inattendue face à la cascade de blessures

Les blessures s’accumulent au Bayern Munich, qui traverse une période particulièrement compliquée sur le plan physique. Après le match nul concédé face au Borussia Dortmund (2-2), le club bavarois a appris deux mauvaises nouvelles supplémentaires avec les blessures d’Ismael Saibari et de Serge Gnabry. Le premier souffre d’une rupture du ligament syndesmotique de la cheville droite et a déjà été opéré avec succès. Selon les informations de la presse locale, le milieu marocain pourrait être éloigné des terrains pendant au moins trois mois.

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De son côté, Serge Gnabry souffre d’une déchirure musculaire à l’arrière de la cuisse gauche. L’international allemand devrait manquer entre quatre et six semaines de compétition. Ces deux nouveaux forfaits viennent s’ajouter à ceux de Luis Díaz, touché à la cuisse gauche, et de Jamal Musiala, victime d’une déchirure musculaire à la cuisse droite. La participation de Michael Olise, également sorti sur blessure lors du Klassiker, reste également incertaine pour le prochain rendez-vous européen en raison de problèmes au genou droit.

Le Bayern Munich veut économiser pour une grande arrivée en 2027

Cette hécatombe offensive pourrait logiquement pousser les dirigeants munichois à revoir leurs plans pour le mercato hivernal. Pourtant, la tendance serait plutôt à l’inaction. Selon Bild, le Bayern n’a pas l’intention de recruter en janvier, malgré les moyens financiers dont il dispose. Le président du directoire Jan-Christian Dreesen a d’ailleurs écarté cette possibilité, tandis que Max Eberl a rappelé : «nous ne connaissons même pas encore les résultats des examens. Lucho Díaz revient, Jamal revient. Ce n’est pas comme si cinq joueurs allaient être absents pendant six mois. Non, je ne pense pas (que nous allons recruter)».

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Le Bayern Munich doit-il recruter en janvier ? OUI : la fragilité physique des éléments offensifs interpelle NON : l'effectif est suffisamment pourvu Partage ta réponse Génération de l'image en cours

En interne, le club allemand espère ainsi récupérer Gnabry, Musiala et Díaz pour la reprise du championnat, prévue début janvier face à Mönchengladbach. Seul Saibari devrait manquer à l’appel sur une plus longue période. Les dirigeants préfèrent donc conserver leurs ressources en vue du mercato estival 2027, avec au moins une arrivée offensive coûteuse envisagée. En attendant, l’entraîneur intérimaire Aaron Danks devra trouver des solutions en interne, notamment en donnant davantage de responsabilités au jeune Lennart Karl.