FC Nantes : où en est Jean-Kevin Augustin ?

La fin d'un long calvaire. Le 20 novembre dernier, Jean-Kevin Augustin retrouvait enfin les terrains de football. Voilà presque un an jour pour jour qu'il n'avait pas foulé une pelouse. C'était exactement le 28 novembre 2020 face à l'OM et 16 petites minutes de jeu. Cette troisième apparition avec le FC Nantes fut également la dernière. Au début du mois de décembre, l'attaquant était mis à l'écart par Christian Gourcuff, l'entraîneur des Canaris. Ce dernier expliquait alors que le joueur n'était pas du tout au point physiquement, alors qu'il avait tout de même signé deux mois plus tôt un contrat de deux ans avec le club français.

«Afin qu’il retrouve une condition physique acceptable, on a décidé qu'il soit cette semaine et la semaine prochaine en entraînement individualisé. Sur le plan physique, il ne peut pas être compétitif dans ces conditions aujourd'hui », précisait le papa de Yoann, démis de ses fonctions quelques jours plus tard. Son successeur Raymond Domenech établissait le même constat. Augustin n'a tout simplement plus le physique pour disputer un match professionnel. «Il est à 30% ou 40% de ce qu’il peut faire.» L'ancien sélectionneur national n'a pas duré sur le banc non plus et Antoine Kombouaré lui tranchait dans le vif pour réussir sa mission maintien. Il ne compte pas sur lui.

33 minutes de jeu depuis son arrivée à Nantes

Pour ne rien arranger ou peut-être bien pour expliquer le problème, on apprenait que Jean-Kevin Augustin était victime d'un covid long. Ce syndrome serait la cause de tous ses ennuis physiques. Le joueur faisait lui-même part de cette mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux mais semblait déterminé à remonter la pente avec l'aide du FC Nantes. Depuis ? Plus rien jusqu'à ce retour à la compétition le week-end dernier. Mais pas en Ligue 1 sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSG, son club formateur, non. Ce retour avait lieu au stade Marcel Saupin avec la réserve du FC Nantes et sous les ordres de Stéphane Ziani contre Trelissac en National 2, avec une victoire 2-1 à la clé.

Ces 14 petites minutes de jeu avaient tout l'air d'être une grande victoire pour celui qui n'avait plus joué depuis un an. Il lui faudra encore du temps pour parfaire son physique mais son retour dans le groupe professionnel n'a jamais semblé être aussi proche. Celui qui n'a disputé que 33 minutes depuis la signature de son contrat à Nantes voit également poindre une autre bonne nouvelle ces dernières heures. Elle ne vient pas de n'importe qui puisqu'Antoine Kombouaré a évoqué sa situation en conférence de presse. À en croire les propos du technicien, l'attaquant âgé de 24 ans a une chance de revenir dans le groupe.

Kombouaré ouvre la porte au retour d'Augustin

«Il doit continuer de bosser. Pour personne, la porte de l’équipe pro n’est fermée. Mais il sait qu’il a du boulot. C’est à travers son travail et ses performances qu’il aura une chance. Ça vaut pour lui comme pour les autres. Il doit démarrer un match, puis ceux d’après… Retrouver son efficacité. En tant qu’attaquant, il doit marquer des buts et retrouver son efficacité, alors il pourra entrer en concurrence avec les autres. Mais avant de penser à l’équipe pro, qu’il pense à se soigner, à redevenir un athlète», prévient le Kanak en conférence de presse ce jeudi. De bon augure pour la suite même si le chemin est encore semé d'embûches...