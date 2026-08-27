Lille : Luis Enrique encense Davide Ancelotti

Demain, le Paris Saint-Germain va défier un tout nouvel entraîneur de Ligue 1. Recruté cet été par le LOSC pour succéder à Bruno Genesio, Davide Ancelotti veut désormais se faire un prénom en tant que coach principal. Et Luis Enrique a hâte de se mesurer à l’Italien.

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« Bien sûr que je le connaissais, parce que tout le monde le connaît. Il a été très important avec Carlo, je suis toujours attentif parce que j’aime sa manière d’être sur le banc, les opinions qu’il a montrées à son père. C’est un très bon coach, il a l’opportunité de le montrer à Lille, ce sera excitant de l’affronter », a-t-il confié en conférence de presse.