France - Italie : guichet fermé pour les débuts de Zinédine Zidane au Stade de France

Un peu plus de 24 heures : c’est le temps qu’il aura fallu avant que tous les billets du match France - Italie trouvent preneur. La Fédération française de football avait annoncé hier à 14h00 l’ouverture de la billetterie pour les deux premières rencontres de Zinédine Zidane à la tête des Bleus, à domicile : France - Italie, le 2 octobre au Stade de France, et France - Belgique, trois jours plus tard également à Saint-Denis.

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Ce samedi, la 3F a indiqué que la première rencontre se jouera à guichet fermé (le prix des places allait de 35 € en catégorie 6 à 175€ en catégorie OR). Il ne reste déjà plus que quelques places pour l’opposition face aux Belges à domicile. Pour rappel, les Bleus défieront avant ça la Turquie, à l’extérieur (le 25 septembre), puis la Belgique (le 28 septembre), deux rencontres qui se disputeront également dans le cadre de la Ligue des Nations.