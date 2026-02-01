Les révélations folles de Fabien Centonze sur sa phobie de l’avion

Depuis le début de sa carrière, Fabien Centonze compose avec sa phobie de l’avion dans un métier qui impose de nombreux déplacements. Dans un entretien accordé au journal L’Équipe, le défenseur nantais a raconté cette peur qu’il traîne avec lui depuis tout jeune. Il révèle notamment se priver de vacances, et privilégier les trajets courts en voiture : « je ne le prends que pour les matches. Mais je me prépare. Je regarde la météo en début de semaine. Le matin, je suis obligé de regarder s’il y a des nuages, du vent, s’il pleut. Au début, à l’extérieur, si en plein milieu du match, il y avait du vent ou de la pluie, je pensais à l’avion du retour. Je préfère faire 7 heures de car qu’une heure d’avion », raconte l’ancien Messin.

La suite après cette publicité

Il ajoute : « la saison dernière, on a joué à Auxerre. Antoine Kombouaré savait que je n’aimais pas l’avion. Il m’a dit : "Une camionnette part avec le matos, tu veux partir avec ?" Oui, avec plaisir. Mais, il n’y a pas de camionnettes qui vont à Marseille, par exemple. Donc, je me fais violence. Et il y a des vols qui se passent très bien (…) Dès que ça bouge un peu. J’essaye de me rassurer en regardant les autres. Ils jouent au poker, regardent leurs séries. À la fin, je dis, putain, l’avion, il a bougé ? Ils me disent : "Mais non, qu’est-ce que tu racontes ?" Moi, les micro-secousses, je sens tout. Je ne pars même pas en vacances. Je fais tout en voiture, à proximité. Je n’ai jamais fait de long voyage. »