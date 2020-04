Mercato, huis clos : ça s'annonce tendu en Espagne

En Espagne, comme partout ailleurs en Europe, les dirigeants de chaque ligue se réunissent pour tenter d’avancer du mieux possible dans les scénarios de reprises éventuelles. Hier, le patron de La Liga, Javier Tebas, s’est réuni avec les représentants des clubs de première et de deuxième division. Et à l’instar de ce qu’a annoncé la Ministre des Sports française Roxana Maracineanu, les matches en public risquent de ne pas être programmés de sitôt de l’autre côté des Pyrénées.

A cette occasion, AS révèle que Tebas a en effet informé les clubs du souhait du gouvernement espagnol de jouer les rencontres à huis clos jusqu’en 2021. Une recommandation contre laquelle l’ensemble du monde du football ibère tente de se battre, expliquant que les pertes seraient énormes pour les formations locales. En attendant de voir si une solution pourra être trouvée, Tebas a, en revanche, conseillé les écuries de ne pas réaliser de gros mercatos.

« Oubliez les transferts comme avant. Pensez aux joueurs formés au club et à rapatrier ceux qui sont prêtés. » Un changement de posture qui s’annonce radical puisque l’ensemble des formations espagnoles aurait validé ce message. Après avoir déboursé plus de 1 milliard d’euros sur le marché des transferts la saison dernière, La Liga devrait être beaucoup plus économe l’été prochain. Reste toutefois à savoir si le Real Madrid et le FC Barcelone seront concernés. Car pour rappel, Merengues et Blaugranas ciblent des joueurs (Eduardo Camavinga, Paul Pogba, Lautaro Martinez entre autres) dont la cote est loin d'être au rabais...