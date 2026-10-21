L’ancien Rennais Jota a rejoué après 553 jours d’absence

Alors que Tottenham vient de voir Dejan Kulusevski rejouer au football après 526 jours d’absence, un autre joueur a traversé une épreuve similaire. Il s’agit de l’ailier portugais Jota. Âgé de 27 ans, l’ancien Rennais — qui avait fait une pige de six mois au Stade Rennais (1 but, 1 passe décisive en 10 matches) lors de la saison 2024/2025 — s’était gravement blessé au genou après son retour au Celtic. De retour sur les terrains le 11 octobre dernier face à Motherwell, le Lusitanien a enfin mis fin à un calvaire de 553 jours d’absence.

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« J’ai affronté certains démons et j’ai eu de bonnes discussions avec eux. Je pense que nous avons noué une bonne relation. Désormais, nous nous asseyons tous à la même table et nous arrivons à rire de tout ce qui s’est passé. Si tu ne mûris pas face à une situation comme celle-là, c’est que tu n’as rien appris. Je n’ai pas perdu de temps, car j’ai beaucoup mûri. En réalité, j’y ai gagné, car, au fond de moi, je suis bien plus fort », a-t-il déclaré dans des propos relayés par O Jogo.