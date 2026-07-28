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Amical : Lens enchaine par un nul contre Famalicao

Par Maxime Barbaud
1 min.
Dino Toppmöller, l'entraîneur de Lens @Maxppp

Après avoir nettement battu Crystal Palace (3-0), désormais dirigé par son ancien entraîneur, Pierre Sage, un peu plus tôt dans la soirée, le RC Lens disputait une seconde rencontre amicale de 45 minutes face à Famalicao. Cette fois le club français n’a pu faire mieux que match nul 0-0.

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Pour la petite histoire, il y a tout de même eu une séance de tir au but pour déterminer un vainqueur, remportée par les Portugais (8-7). Dino Toppmöller avait complètement modifié son onze de départ. Seul Bulatovic a démarré les deux rencontres (il a marqué face aux Eagles). Prochaine rencontre amicale des Sang et Or le samedi 8 août face à Sunderland.

Pub. le - MAJ le
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