PSG : l’avenir de Lionel Messi dépend d’un ancien coéquipier !

« Je ne sais pas ce que sera la suite, ce que sera mon avenir, mais comme je l’ai dit au début, j’aime imaginer, penser à des choses qui pourraient arriver, mais je ne sais vraiment pas ce que sera mon avenir et il sera ce qu’il doit être. Ce que Dieu veut qu’il soit, il sera ». Tels étaient les mots de Lionel Messi, vendredi, lorsqu’il était interrogé sur son avenir, dans le cadre d’un évènement organisé par la marque Louis Vuitton.

Même si les propos de la légende du Barça sont assez flous, tout indique que l’aventure parisienne de Lionel Messi touche à sa fin, et que ce dernier dispute ses derniers matchs du côté du Parc des Princes. Dans le même temps, en Espagne, on évoque de plus en plus cette possibilité de le voir revenir au FC Barcelone. Xavi comme Joan Laporta souhaitent ainsi rapatrier l’ancien numéro 10 pour qu’il prenne sa retraite à la maison.

Les deux hommes à nouveau réunis ?

Et voilà que Relevo en dit un peu plus. On apprend notamment que l’avenir de Messi sera étroitement lié à celui de Sergio Busquets. Les deux hommes sont très proches, et discutent régulièrement de leurs plans pour la suite. Le média espagnol indique que l’avenir des deux joueurs est totalement lié, et qu’il est fort probable qu’ils jouent ensemble la saison prochaine.

Forcément, ceci renforce encore plus l’hypothèse d’un retour au Barça. Sergio Busquets, aussi en fin de contrat, devrait ainsi prolonger son contrat assez rapidement avec l’écurie catalane. Et récemment, la presse catalane expliquait que le milieu de terrain espagnol était convaincu du retour de La Pulga… Un nouveau motif d’espoir pour les supporters du Barça donc !