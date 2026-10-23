RB Leizpig : de la Ligue 2 à buteur au Santiago-Bernabéu, l’envol de Tidiam Gomis

Il n’est pas donné à tout le monde d’ouvrir son compteur buts en Ligue des Champions face au Real Madrid, qui plus est au Santiago-Bernabéu. Tidiam Gomis pourra s’en vanter dans quelques années. Pour l’instant, l’heure est plutôt à la déception d’une lourde défaite (4-1) même s’il a tout de même sauvé l’honneur de son équipe en fin de rencontre en étant à la conclusion d’une belle phase de transition. L’attaquant franco-sénégalais de 20 ans aura bien rentabilisé le gros quart d’heure de jeu passé sur la pelouse.

La suite après cette publicité

«Je suis content d’avoir marqué mon premier but en Ligue des Champions, réagissait-il après le coup de sifflet final. Je suis ravi, mais déçu du résultat final. On méritait mieux. C’était un match complètement différent de samedi (large défaite 6-1 face au Bayern Munich, ndlr). On a mieux exploité la possession, on a été plus intenses et on s’est créé quelques occasions, surtout en première mi-temps, qu’on n’a pas su concrétiser. Face à cette équipe, c’est difficile si on ne concrétise pas nos actions.»

En nette progression avec Demichelis

Si le RB Leipzig a enchaîné une seconde contre-performance consécutive, le jeune Gomis confirme quant à lui sa montée en puissance. Depuis le début de la saison, Martin Demichelis lui fait de plus en plus confiance. Avec déjà 10 apparitions toutes compétitions confondues (pour 3 titularisations), celui qui peut jouer sur tout le front de l’attaque a trouvé le chemin des filets à 3 reprises, pour 2 passes décisives. L’international français U20 cumule déjà plus de temps de jeu que sur la seconde partie de saison dernière (389 minutes contre 440) et sa valeur marchande a triplé depuis juin sur Transfermarkt (15 M€).

La suite après cette publicité

Il fait désormais partie intégrante de la rotation d’effectif alors que ce n’était pas gagné d’avance. Il y a 18 mois, il évoluait encore dans les profondeurs de la Ligue 2 avec le Stade Malherbe de Caen, son club formateur. Le natif de Meulan commençait tout juste à faire son entrée dans le onze de départ. Sa précocité a toujours interpellé en Normandie, dès son arrivée à l’âge de 12 ans. Il est encore à ce jour le plus jeune joueur à avoir signé un contrat pro avec Malherbe.

Une histoire inachevée avec le SM Caen

Gomis s’est révélé aux yeux des recruteurs lors de l’épopée de 2022 du SMC en coupe Gambardella, et cette défaite en finale contre l’OL aux tirs au but. Un an après, il effectuait ses débuts professionnels à 17 ans et 4 jours (4e plus jeune joueur de l’histoire du club). Malheureusement pour lui, il a débarqué dans les pires moments de l’équipe première. En un an et demi seulement, le joueur a connu trois entraîneurs différents (Furlan, Seube, Baltazar) et deux directions. Dans ce contexte, difficile pour un jeune de progresser.

La suite après cette publicité

Dès l’été 2024, il est question de son départ mais c’est finalement au mercato d’hiver 2025 que sa signature au RB Leipzig est actée. Caen n’a récupéré qu’un petit million d’euros dans cette affaire. Il n’était pas en position de négocier. Même à six mois de la fin de son contrat, qu’il avait refusé de prolonger, l’ailier gauche de formation représentait la plus forte valeur marchande de l’effectif. La découverte de l’Allemagne ne fut pas non plus une formalité, d’autant plus à un si jeune âge.

Buteur contre son ancien patron

Le droitier a d’abord dû se contenter de miettes, avant de connaître une blessure au ligament médial de la cheville gauche durant l’été 2025, le tenant éloigné des terrains pendant un gros mois. Puis Ole Werner a commencé à lui faire confiance (21 matchs toutes compétitions confondues, 1 but), avant que Martin Demichelis prenne le relais cet été, séduit par la polyvalence de celui qui a dû déclarer forfait lors de sa première convocation chez les Espoirs en septembre, mais aussi son activité, son intelligence de jeu et son assiduité aux entraînements.

La suite après cette publicité

«Il est très travailleur et peut jouer à différents postes. Il peut jouer sur les deux ailes et dans l’axe. Je suis très satisfait de sa progression. Ça se voit, il est prêt», déclarait le coach argentin à la mi-septembre. Ses dernières prestations le confirment. Quand on marque contre son ancien patron (Kylian Mbappé est l’actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen (SMC) via son fonds d’investissement Coalition Capital, détenant environ 80 %), c’est qu’on n’a pas froid aux yeux.