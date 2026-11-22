Roberto De Zerbi a pris ses marques avec Tottenham après un début de saison compliqué. Pourtant, ce dimanche, l’entraîneur italien a laissé entendre qu’il ne comptait pas nécessairement s’inscrire dans la durée dans le métier au micro de Canal+. Sous contrat jusqu’en 2029 avec le club londonien, l’ancien tacticien de l’OM a expliqué qu’il pourrait prendre sa retraite pour simplement profiter de la vie :

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«Je ne pense pas rester encore longtemps dans le football. Ta vie se résume au foot, mais la vie n’est pas que ça. Ce moment n’est pas encore arrivé. Pour moi, être entraîneur à ce niveau, c’est déjà un rêve. Je ne mesure pas les rêves aux titres remportés, mais plus à la trace humaine que tu laisses. Je veux toujours rester le même, toujours regarder les gens dans les yeux. Même quand je fais des erreurs, car j’en commets beaucoup». Une sortie pour le moins énigmatique.