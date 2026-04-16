Liverpool : le diagnostic est enfin tombé pour Hugo Ekitike

Il n’y avait malheureusement plus d’espoir pour Hugo Ekitike. Sorti sur civière et en pleurs juste avant la demi-heure de jeu du quart de finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain (0-2), l’ancien pensionnaire de l’Eintracht Francfort ne pouvait plus tenir sur sa jambe droite. Aucun diagnostic n’était encore tombé que tous les observateurs craignaient déjà une vilaine blessure au talon d’Achille. Une impression confirmée hier par le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps. Le Bayonnais n’annonçait pas de diagnostic précis, mais confirmait que son joueur ne serait pas du voyage aux États-Unis.

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« Hugo s’est sérieusement blessé, mardi soir, contre le PSG. La gravité de sa blessure va malheureusement l’empêcher de terminer la saison avec Liverpool et de participer à la Coupe du Monde. Hugo fait partie de la dizaine de jeunes joueurs qui ont fait leurs débuts en sélection ces derniers mois. Il s’était parfaitement intégré au groupe, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Cette blessure est un immense coup dur pour lui, bien évidemment, mais aussi pour l’Équipe de France. Sa déception est immense. Hugo retrouvera son meilleur niveau, j’en suis persuadé. Mais je tenais à lui témoigner tout mon soutien, ainsi que celui de l’ensemble du staff. Nous savons qu’il sera à fond derrière l’équipe de France et nous pensons tous très fort à lui ».

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Une nouvelle absence longue durée pour Liverpool

Annoncé forfait pour la Coupe du Monde 2026 par Didier Deschamps, l’attaquant de Liverpool n’avait pas encore vu le diagnostic de sa blessure être officialisé par son club. C’est désormais chose faite. Comme annoncé, le Français est bien sérieusement touché au tendon d’Achille. Après avoir été obligés de se passer des services de la recrue la plus chère de son histoire, Alexander Isak, durant de longs mois, les Reds voient un autre attaquant rejoindre l’infirmerie pour un bon bout de temps.

« L’attaquant a dû être remplacé en première mi-temps du match de Ligue des Champions disputé mardi contre le Paris Saint-Germain à Anfield après avoir glissé sur la pelouse. Les examens médicaux ont ensuite confirmé une rupture du tendon d’Achille. Ekitike sera donc écarté des terrains pour le reste de la saison et ne pourra pas participer à la Coupe du Monde cet été avec l’équipe de France. De nouvelles informations seront communiquées en temps voulu, Hugo bénéficiant du soutien total de tout le monde au LFC », indique le communiqué.