Real Madrid : José Mourinho bloque un transfert

José Mourinho dicte sa loi au Real Madrid. Ce vendredi, Radio Marca révèle que le Special One bloque tout transfert de Gonzalo Garcia. Un élément qui est pourtant annoncé sur le départ ces dernières semaines. Entre Kylian Mbappé et le retour d’Endrick, l’Espagnol sait que la concurrence sera féroce. Il a donc souhaité changer d’air afin d’avoir plus de temps de jeu. Les Merengues étaient d’accord et espéraient le vendre pour 60 M€.

La suite après cette publicité

Côme était notamment intéressé, tout comme le Borussia Dortmund et des clubs anglais. Mais Mourinho est passé par là. Il a mis en stand-by tout transfert car il souhaite évaluer l’attaquant et décider s’il doit rester ou non. Le Portugais estime qu’il a des qualités très intéressantes et qu’il pourrait beaucoup apporter à son équipe. L’entourage de Gonzalo Garcia accueille tout cela très positivement.