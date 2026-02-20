Nice : Youssouf Ndayishimiye et Mohamed Abdelmonem vont enfin rejouer

Voilà une bonne nouvelle pour l’OGC Nice. Dans une saison galère avec une 14e place au classement de Ligue 1, la formation niçoise n’a pas aidé par les nombreuses blessures dans son effectif. En fin de saison dernière, le club avait notamment perdu ses defénseurs Youssouf Ndayishimiye et Mohamed Abdelmonem après deux ruptures des ligaments croisés du genou.

Eloignés des terrains depuis, les deux joueurs vont enfin faire leur retour sur les pelouses. Mais pas avec l’équipe première puisque c’est encore trop tôt. Selon les informations de l’Equipe, les deux défenseurs ont ont reçu l’autorisation médicale du club pour disputer le match amical de la réserve contre Grasse (N2). Un bon début.