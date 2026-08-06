Real Madrid : le transfert de Rodri est proche d’être annulé

Madrid est décidément la place forte de ce mercato estival. Du côté de l’Atlético, le feuilleton Julian Alvarez donne des maux de tête à la direction ainsi qu’au FC Barcelone qui veut le recruter. Du côté du Real Madrid, plusieurs dossiers agitent les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu en coulisses. Deux ont visiblement trouvé une issue favorable. En effet, Vinicius Jr a trouvé un accord avec les Merengues pour étendre son bail jusqu’en 2031, annonce Radio Marca. La nouvelle proposition des Madrilènes a visiblement fait mouche. Dans le même temps, Florentino Pérez et ses équipes ont conclu l’opération Yan Diomandé.

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Là encore, rien n’a été facile puisque plusieurs membres de l’entourage de l’Ivoirien ont fragilisé cette transaction. Au final, ce deal a pu se conclure. Le joueur va être recruté pour 115 M€, mais la note montera à 140 M€ avec divers bonus. Soit le plus gros transfert de l’histoire de la Maison Blanche. Ce matin, Marca a ajouté que les Merengues s’activent à présent pour boucler l’arrivée de Rodri. Pendant longtemps, le président du Real Madrid a été contre sa signature. Il n’était pas convaincu, lui qui s’interrogeait sur l’âge et la forme du joueur après plusieurs pépins physiques.

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Rodri ne serait pas d’accord avec le Real Madrid

Mais Rodri, nommé MVP de la dernière Coupe du Monde, a mis tout le monde d’accord à Madrid. Le club ibérique est donc passé à l’offensive pour mettre la main sur un élément expérimenté et prêt à les rejoindre. Mais ce jeudi, Sport fait des révélations sur ce dossier qui a pris un sérieux coup de froid ces dernières heures. La publication catalane assure même que son transfert vers Madrid est à l’instant quasiment gelé. En effet, Rodri et le Real Madrid sont en désaccord concernant l’offre qui a été faite.

Le joueur, qui était d’accord pour signer un bail de 4 ans, estime que cette proposition n’est pas du tout convaincante. Sport ajoute que les négociations sont devenues si tendues que son arrivée n’est plus assurée. Rodri, qui veut revenir en Espagne, ne viendra donc pas à n’importe quel prix. Ce qui peut profiter au Barça, qui avance ses pions dans l’ombre malgré les démentis selon The Athletic. Radio Marca indique, de son côté, que plusieurs coéquipiers en sélection ibérique et qui évoluent au Barça tentent de le faire changer d’avis. Le média précise qu’il aurait toutefois un accord avec Madrid mais qu’il réfléchit à l’option Barça. En plus du milieu et de la concurrence, le Real Madrid doit aussi gérer Manchester City. Sky Germany a récemment annoncé que les Anglais veulent 75 M€ pour leur joueur. D’autres médias, eux, parlent de 80 M€. Ce qui est trop pour les Merengues, qui n’iront pas au-dessus de 50, voire 60 M€ pour l’international espagnol. Rien n’est épargné au Real Madrid cet été.